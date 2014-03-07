В Раді визнали нездатність України дати військову відсіч Росії у Криму
Влада України хоче вирішити кримську проблему дипломатичним шляхом, розуміючи, що Україна не в змозі якісно дати військову відсіч Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі у Києві.
За словами Кошулинського, «проблема в тому, що Україна сьогодні не в стані якісно дати відсіч у військовій формі, враховуючи той стан, який залишив після себе режим у Збройних силах і СБУ». «Це фактично вихолощення фахівців-державників», - додав він.
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Кошулинський наголосив на важливості того, щоб інші держави на виконання Будапештського референдуму чинили тиск на Росію, яка є агресором.
Як заявив Кошулинський, влада України «діє зараз виключно дипломатичними шляхами, мінімізуючи будь-які силові сценарії в напрямку ескалації військового конфлікту в Криму».