Україна просить НАТО не про військову допомогу, а про технічне обладнання - Дещиця

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном у штаб-квартирі Альянсу.

"Ми обговорили можливу співпрацю у сфері надсилання спостерігачів (ОБСЄ та ЄС) в Україну, що є пріоритетом на цей момент. Але є важливим, що ми обговорювали і наслідки конфлікту в Україні для регіону і що НАТО може зробити разом з міжнародною спільнотою, щоб зупинити всі порушення існуючих міжнародних норм і щоб зупинити гонку озброєнь. Ми цінимо розуміння НАТО і його членів і дивимося вперед на співпрацю у майбутньому", - сказав Дещиця.

Він додав, що Україна звертається до НАТО про допомогу лише військово-технічним обладнанням.

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"Треба більше технічного обладнання для України... Присутність НАТО в цьому конфлікті більш і більш відчутна. Співпраця України з НАТО буде цінною. Військово-технічна співпраця здійснюється в існуючих рамках... Ми маємо список обладнання, і він буде переданий штаб-квартирі НАТО. Є потреба, щоб це було зроблено якнайшвидше", - сказав міністр.

"Що стосується військової допомоги - ми про неї не просили. Ми стурбовані кількістю російського війська на східних кордонах і політичних туристів з Росії у східних регіонах України і тих провокаціях, які відбуваються на сході України. Це такий же сценарій, який мав місце у Грузії в 2008 році, коли провокації призвели до військової ескалації. Ми використовуємо всі дипломатичні засоби, щоб вирішити мирно цей конфлікт", - зауважив Дещиця.