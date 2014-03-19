Тимчасове житло у Львівській області отримали 836 мешканців із АР Крим
10:00, 19 березня 2014Політика
0 0
Станом на 9.00 год. 19 березня ще 6 мешканців із АР Крим та південно-східних областей влаштовано на тимчасове проживання в львівські сім’ї.
Тимчасове житло у Львівській області отримали 836 мешканців із АР Крим
"Так, на Львівщині вже гостює 836 біженців, ще 10 сімей самостійно прибули на територію області і перебувають в своїх родичів та знайомих", - йдеться у повідомлені Львівської обласної держадміністрації.
Загалом 364 сім’ї з АР Крим та південно-східних областей України, які звернулись на телефонну гарячу лінію Львівської обласної ради та адміністрації, виявили бажання на тимчасове проживання на території Львівської області.
Водночас 344 львівські сім’ї погодились прийняти біженців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter