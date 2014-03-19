Тимчасове житло у Львівській області отримали 836 мешканців із АР Крим

"Так, на Львівщині вже гостює 836 біженців, ще 10 сімей самостійно прибули на територію області і перебувають в своїх родичів та знайомих", - йдеться у повідомлені Львівської обласної держадміністрації.

Загалом 364 сім’ї з АР Крим та південно-східних областей України, які звернулись на телефонну гарячу лінію Львівської обласної ради та адміністрації, виявили бажання на тимчасове проживання на території Львівської області.

Водночас 344 львівські сім’ї погодились прийняти біженців.