ЗМІ: з'їзд Партії регіонів знову перенесено
З'їзд Партії регіонів, запланований раніше на 22 березня, знову перенесено. На цей раз регіонали планують зібратися 29 березня, в Києві (раніше мали намір в Донецьку).
Про це LB.ua стало відомо із власних джерел.
Варто відзначити, що це вже четверта дата перенесення партійного з'їзду, на якому регіонали мають офіційно висунути кандидата в президенти.
Як стало відомо, на з'їзді регіонали планує обрати колективний орган управління ТОЩО. Це буде щось на зразок "політбюро" до складу якого, як очікується, увійдуть: Олександр Єфремов, Михайло Добкін, Тетяна Бахтєєва, Борис Колесніков, Дмитро Шенцев, Олександр Вілкул, Сергій Тігіпко і Нестор Шуфрич.
Остаточно перелік наразі ще уточнюється, але це буде не більше 10 осіб. Можливо, до них також приєднаються Євген Геллер, Вадим Новинський і голова виконкому ПР Володимир Рибак.
Раніше Політрада Партії регіонів поклав на першого заступника голови ПР Володимира Рибака функції виконання обов'язків голови партії.
Кого ПР має намір висувати в президенти Сергія Тигиппко, (як прогнозувалося раніше), Михайла Добкіна, Олександра Вілкула або когось іншого, остаточно ще не вирішено.
Раніше з'їзд планувався на 1 березня. Після називалася дата 15 березня, за день до референдуму в Криму, на який були винесені питання про приєднання до Росії і відновлення Конституції автономії 1992 року.
Пізніше стало відомо, що нова дата проведення з'їзду - 22 березня - після референдуму в Криму.
Тепер регіонали знову змістили дату форуму.
При цьому обласна партійна конференція ПР в Донецьку запланована на 18:00 цієї п'ятниці в Донецьку.