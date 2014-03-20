ЗМІ: з'їзд Партії регіонів знову перенесено

Про це LB.ua стало відомо із власних джерел.

Варто відзначити, що це вже четверта дата перенесення партійного з'їзду, на якому регіонали мають офіційно висунути кандидата в президенти.

Як стало відомо, на з'їзді регіонали планує обрати колективний орган управління ТОЩО. Це буде щось на зразок "політбюро" до складу якого, як очікується, увійдуть: Олександр Єфремов, Михайло Добкін, Тетяна Бахтєєва, Борис Колесніков, Дмитро Шенцев, Олександр Вілкул, Сергій Тігіпко і Нестор Шуфрич.

Остаточно перелік наразі ще уточнюється, але це буде не більше 10 осіб. Можливо, до них також приєднаються Євген Геллер, Вадим Новинський і голова виконкому ПР Володимир Рибак.

Раніше Політрада Партії регіонів поклав на першого заступника голови ПР Володимира Рибака функції виконання обов'язків голови партії.

Кого ПР має намір висувати в президенти Сергія Тигиппко, (як прогнозувалося раніше), Михайла Добкіна, Олександра Вілкула або когось іншого, остаточно ще не вирішено.

Раніше з'їзд планувався на 1 березня. Після називалася дата 15 березня, за день до референдуму в Криму, на який були винесені питання про приєднання до Росії і відновлення Конституції автономії 1992 року.

Пізніше стало відомо, що нова дата проведення з'їзду - 22 березня - після референдуму в Криму.

Тепер регіонали знову змістили дату форуму.

При цьому обласна партійна конференція ПР в Донецьку запланована на 18:00 цієї п'ятниці в Донецьку.