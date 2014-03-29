Апеляційний суд визнав законним тримання під вартою екс-голови «Нафтогазу»
Апеляційний суд Києва визнав законним рішення суду про тримання під вартою колишнього голови правління НАК «Нафтогаз України» Євгена Бакуліна.
Таке рішення винесла колегія суддів, повідомляють українські інформагенції. Суд також відмовився змінити розмір застави і залишив його на рівні 1,5 мільярда гривень.
Суд відхилив апеляцію захисту підозрюваного і залишив чинним рішення Печерського районного суду Києва.
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Захист колишнього голови правління «Нафтогазу» Євгена Бакуліна просить Генеральну прокуратуру розслідувати тиск на суд з боку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Бакуліна затримали 21 березня ввечері за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах. 23 березня суд вирішив обрати запобіжний захід у вигляді арешту, який може бути замінений заставою в розмірі 1,5 мільярда гривень.