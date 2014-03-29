Апеляційний суд визнав законним тримання під вартою екс-голови «Нафтогазу»



Таке рішення винесла колегія суддів, повідомляють українські інформагенції. Суд також відмовився змінити розмір застави і залишив його на рівні 1,5 мільярда гривень.

Суд відхилив апеляцію захисту підозрюваного і залишив чинним рішення Печерського районного суду Києва.

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Захист колишнього голови правління «Нафтогазу» Євгена Бакуліна просить Генеральну прокуратуру розслідувати тиск на суд з боку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Бакуліна затримали 21 березня ввечері за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах. 23 березня суд вирішив обрати запобіжний захід у вигляді арешту, який може бути замінений заставою в розмірі 1,5 мільярда гривень.