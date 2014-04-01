ЦВК зареєструвала Гриценка, Королевську та Богомолець кандидатами на пост президента України

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову сьогодні на засіданні проголосували 15 членів ЦВК.

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Як повідомляв УНІАН, Гриценко, відповідно до рішення “Громадянської позиції” щодо висунення його кандидатом на пост президента, подав документи до ЦВК 29 березня.

Гриценко, а також Королевська та Богомолець подали повний пакет документів, включно з довідкою про внесення ним грошової застави у розмірі 2,5 млн грн.