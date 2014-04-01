ЦВК зареєструвала Гриценка, Королевську та Богомолець кандидатами на пост президента України
16:35, 01 квітня 2014Політика
1 0
Центральна виборча комісія зареєструвала лідера політичної партії “Громадянська позиція”, народного депутата Анатолія Гриценка, самовисуванців екс-міністра соціальної політики Наталію Королевську та заслуженого лікаря України Ольгу Богомолець кандидатами на пост президента України на позачергових виборах 25 травня 2014 року.
Гриценко візьме участь у виборах
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову сьогодні на засіданні проголосували 15 членів ЦВК.
Читайте такожУ передвиборчі перегони вступили Порошенко, Тимошенко, Ярош і Дарт Вейдер
Як повідомляв УНІАН, Гриценко, відповідно до рішення “Громадянської позиції” щодо висунення його кандидатом на пост президента, подав документи до ЦВК 29 березня.
Гриценко, а також Королевська та Богомолець подали повний пакет документів, включно з довідкою про внесення ним грошової застави у розмірі 2,5 млн грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter