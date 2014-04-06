Завтра ПАРЄ переглядатиме повноваженя російської делегації

На цій сесії, що триматиме до 11 квітня, її члени планують обговорити запит щодо перегляду нинішніх повноважень делегації Російської Федерації в ПАРЄ. Для цього існують серйозні підстави, відповідно до 9-го правила регламенту цієї міжнародної інституції, передає Радіо Свобода.

Також на цій сесії може відбутися «термінове обговорення загроз, що існують для функціонування демократичних інституцій в Україні».Читайте такожРосія самостійно залишить ПАРЄ, якщо справа дійде до її виключення з організації – заява

Ці питання значаться, як основні в порядку денному сесії.

Крім цього, ПАРЄ планує заслухати виступ президента Австрії Хайнца Фішера, звіт щодо проблем проституції, торгівлі людьми та сучасного рабства в Європі, звіт комісара Ради Європи з питань прав людини Нілса Мужніекса.