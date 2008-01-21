Регіони у захваті від логіки Луценка: скільки разів треба стукнути голову МВС

Народний депутат від Партії регіонів Михайло Чечетов вважає, що міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко не подасть у відставку, тому що у нього не вистачить на це мужності.

«Люди, які «зубами тримаються за крісло», ніколи не йдуть у відставку», - пояснив народний депутат. На думку нардепа, такі дії, як случвшееся після засідання СНБО, тим більше публічні, не прикрашають ні український політикум, ні органи влади. «Політики, з одного боку, закликають народ України чітко виконувати «букву закону», Конституцію, намагаються упроваджувати культуру, духовність, інтелігентність, а самі роблять все навпаки, виправдовуючи свої діяння», - така заява Чечетова розміщена на сайті ПР.

Депутат-регіонал відзначив, що всяке буває – можна в стані афекту, в запалі полеміки десь погарячкувати і не стримати себе. «Але через день можна було би вже вибачитися і сказати: «Так, я переступив межу, не стримав емоції, розумію, що зробив велику дурницю і прошу пробачення». Принаймні, треба було вибачитися перед людьми, пере своїми підлеглими, якими він командує. А він намагається виправдовувати себе. Якби таке трапилося в західній країні, наступного ж дня міністр би сам подав у відставку», - підкреслив Чечетов.

Він нагадав, що Луценко каже, що його неправдиво звинуватив і образив Леонід Черновецький. «Тоді, якщо слідувати його (Луценка – ред.) логіці, кожен з кількох десятків тисяч людей, яких він безпідставно звинувачував і по телебаченню, і по радіо, повинні зустрічати його, публічно бити пику і говорити: «Знаєте, так і повинно бути», - резюмував Чечетов.