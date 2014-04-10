Німеччина підтримає санкції проти РФ у разі федералізації України

Про це заявив глава МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер, пише РИА Новости.

"Політика, яка прагне розділяти або розділити Україну, політика, яка крім Криму призведе до приєднання частин України до Росії - з такою політикою ми не можемо погоджуватися. Якщо це дійсно буде розвитком протягом наступних тижнів, місяців, тоді я прошу розуміння бізнесу - ми в такому випадку повинні думати про можливі ще більш далекосяжні заходи", - сказав він.

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"Це не мета федеративного уряду, що почнеться такий третій етап санкцій, але ми візьмемо в ньому участь, якщо він буде оголошений, навіть якщо це буде мати негатив в економічних відносинах. Тому що якщо ми погодимося, що в Європі буде панувати політика сили, тоді збитки від цього будуть ще більші", - заявив Штайнмайер на відкритті економічного "Східного форуму" в Берліні.

У той же час Штайнмаєр наголосив, що в Німеччині не зацікавлені в політиці ізоляції Росії, оскільки це "посилить ту кризу, яка зараз є".

"Ми будемо далі шукати шляхи для політичних рішень. Потрібно проводити деескалацію. Це виходить тільки в результаті терплячої бесіди з усіма учасниками", - додав міністр.

У зв'язку з цим він знову привітав домовленості про початок переговорів Росії, України і посередників від ЄС і США щодо ситуації та плани з відправки спостерігачів в регіон.