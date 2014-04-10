ВР у першому читанні підтримала законопроект щодо виборів мерів у два тури

Верховна Рада України у першому читанні підтримала проект Закону «Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (щодо обрання міських голів за мажоритарною системою абсолютної більшості) (№1098).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 245 народних депутатів із 299, зареєстрованих у сесійній залі. Як повідомляв УНІАН, у Києві почалася передвиборча кампанія.

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