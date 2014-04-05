У Києві почалася передвиборча кампанія

Це позачергові вибори, термін повноважень обраних на них міського голови і депутатів столиці триватиме близько 1,5 року – до чергових місцевих виборів, які проходитимуть у жовтні 2015 на території всієї України, повідомляє ТВі.

Відповідно до чинної редакції закону "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", вибори київського міського голови проводяться за мажоритарною системою в єдиному одномандатному окрузі. Передбачено, що вибори мера проводяться в один тур, перемагає той кандидат, який набере найбільшу кількість голосів. Водночас на розгляді у Верховній Раді перебуває законопроект, що передбачає обрання міського голови Києва у два тури.

Читайте такожПартії Кличка і Порошенка йдуть на вибори Київради разом Вибори депутатів Київради проводяться за змішаною системою – по 60 депутатів обиратимуть у мажоритарних округах і за партійними списками. Кандидати на посаду міського голови та у депутати Київради в мажоритарних округах можуть висувати як партії, так і шляхом самовисування.

Висування кандидатів у мери і депутатів Київради за партійними списками починається за 34 дні (з 21 квітня) і закінчується за 28 днів (27 квітня) до дня виборів; депутатів у мажоритарних округах – відповідно за 30 днів (з 25 квітня) і 26 днів (29 квітня). Закон забороняє одночасно балотуватися і в мери, і в депутати Київради.

Про свій намір балотуватися на посаду київського міського голови заявив лідер партії УДАР Віталій Кличко, який відмовився йти в президенти на користь Петра Порошенка. Наразі невідомо, чи висуватиме свого кандидата партія "Батьківщина". Раніше прогнозували, що ця політична сила підтримає кандидатуру лідера громадського руху "Третя українська республіка" Юрія Луценка, проте він відмовився від участі у виборах на користь Кличка. Також заявила про свій намір поборотися за крісло мера народний депутат (фракція "Батьківщини") Леся Оробець.