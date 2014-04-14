У Дніпропетровську створюється батальйон добровольців для захисту України - ЗМІ

Про це заявив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Геннадій Корбан, повідомляє Цензор.Нет.

"Сьогодні рішенням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова створена нормативна база для формування частин самооборони жителів східних і південних областей України від диверсійних атак і нападів невідомих озброєних угруповань без розпізнавальних знаків. Ми оперативно погодили з паном Аваковим всі технічні питання нашої взаємодії. Я уповноважений заявити, що завтра в Дніпропетровську ми починаємо формування батальйону спеціального призначення "Дніпро", - сказав він.

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За його словами, батальйон буде укомплектований жителями Дніпропетровської області. "Тут не буде ніяких політичних організацій, особовий склад буде комплектуватися виключно з числа патріотів України та Дніпропетровщини. Порядок прийому добровольців буде завтра офіційно оголошено на сайті Дніпропетровської обласної адміністрації. Перш за все, на службу будуть зараховані добровольці з бойовим досвідом та практикою служби в Збройних Силах і правоохоронних органах", - розповів заступник голови обладміністрації.

"Командирами будуть призначені досвідчені офіцери-"афганці", які будуть підібрані за своїми бойовимиякостями і заслугами, а не за принципом зв'язків і знайомств. Наша мета - гарантувати правопорядок і безпеку громадян України, яким загрожує діяльність невідомих диверсійних груп і незаконних збройних формувань на території Дніпропетровської області, а також на територіях сусідніх Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької областей", - додав Г.Корбан.

Він також зазначив, що озброєння батальйону буде забезпечено зі складів Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони України, операції будуть плануватися і проводитися у взаємодії з державними органами.

"Особистий контроль за діями батальйону спецназу "Дніпро" буде здійснювати голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігор Коломойський", - підкреслив Г.Корбан.