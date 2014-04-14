Німецьке суспільство засуджує агресію РФ проти України - депутат Бундестагу

Депутати Бундестагу спростовують інформацію російських ЗМІ, які стверджують, що німецьке суспільство підтримує анексію Криму і в цілому прихильно ставиться до політики Кремля.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив голова делегації Комітету у справах Європейського Союзу німецького Бундестагу Гюнтер Кріхбаум.

Він зазначив, що в Німеччині дуже вкорінені європейські ідеї. Крім того, Німеччина, яка несе відповідальність за початок Першої світової війни, розуміє, чим можуть завершитися подібні конфлікти, додав депутат.

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“Ми хочемо і надалі йти дипломатичним шляхом у врегулюванні конфлікту, оскільки розуміємо, що коли двері дипломатії будуть закриті, то буде дуже тяжко відкрити їх знову. І я вважаю, що в Німеччині дуже мало людей, які б сказали: “Так, Путін абсолютно має рацію”. Принаймні мені такі люди невідомі”, - сказав Кріхбаум.