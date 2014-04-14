До складу ОВК включено 4 тисячі 164 особи - Охендовський

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова ЦВК Михайло Охендовський.

За його словами, кандидатури до складу ОВК подав 21 кандидат на пост президента з 23 зареєстрованих.

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За словами Охендовського, двоє кандидатів, вирішили не користуватись своїм правом делегувати представників до складу ОВК.

Він також повідомив, що до складу ОВК призначено 52% чоловіків та 48% жінок. 83% членів ОВК мають вищу освіту, 43 % - це особи віком від 40 до 60 років, 3% - молодші 20 років.