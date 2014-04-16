Путін - Меркель: Україна на порозі громадянської війни

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Путін зазначив, що "різка ескалація конфлікту ставить країну, по суті, на межу громадянської війни".

Лідери Росії та Німеччини акцентували важливе значення запланованих на 17 квітня переговорів у чотиристоронньому (Росія, Євросоюз, США, Україна) форматі. "Висловлено сподівання, що на зустрічі в Женеві вдасться подати чіткий сигнал, що сприяє переведенню ситуації в мирне русло", - йдеться в повідомленні.

Президент Росії також нагадав про важливість вирішення питань стабілізації економіки України та забезпечення поставок і транзиту російського природного газу в Європу.