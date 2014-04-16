Путін - Меркель: Україна на порозі громадянської війни
01:35, 16 квітня 2014Політика
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Президент Росії Володимир Путін обговорив по телефону з канцлером ФРН Ангелою Меркель ситуацію в Україні.
Путін - Меркель: Україна на порозі громадянської війни / REUTERS
Про це повідомляє прес-служба Кремля.
Путін зазначив, що "різка ескалація конфлікту ставить країну, по суті, на межу громадянської війни".
Лідери Росії та Німеччини акцентували важливе значення запланованих на 17 квітня переговорів у чотиристоронньому (Росія, Євросоюз, США, Україна) форматі. "Висловлено сподівання, що на зустрічі в Женеві вдасться подати чіткий сигнал, що сприяє переведенню ситуації в мирне русло", - йдеться в повідомленні.
Президент Росії також нагадав про важливість вирішення питань стабілізації економіки України та забезпечення поставок і транзиту російського природного газу в Європу.
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