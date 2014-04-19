Джемілєва і Чубарова не пустили до Криму і відібрали документи - ЗМІ

12:19, 19 квітня 2014
Політика
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Лідерів кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва та Рефата Чубарова  не пустили на територію Криму.

Мустафа Джемилев, Крым

Як повідомляє “5 канал”, на пропускному пункті у Чонгарі, який контролюється російською стороною, шість людей з автоматами оточили Джемілєва та Чубарова і відібрали документи. При цьому відмовились пояснювати, на яких підставах їх не пропускають на півострів.

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