Джемілєва і Чубарова не пустили до Криму і відібрали документи - ЗМІ
12:19, 19 квітня 2014Політика
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Лідерів кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва та Рефата Чубарова не пустили на територію Криму.
Джемілєва не пускають на територію Криму - ЗМІ
Як повідомляє “5 канал”, на пропускному пункті у Чонгарі, який контролюється російською стороною, шість людей з автоматами оточили Джемілєва та Чубарова і відібрали документи. При цьому відмовились пояснювати, на яких підставах їх не пропускають на півострів.
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