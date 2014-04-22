Італійський сенатор чекає "швидкого та легкого" вступу України до ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві італійський сенатор Маріо Мауро.

«Я вважаю, що Україна має всі засади для того, щоб увійти у Європу, ЄС швидко й легко», - заявив він.

«Ставити за мету бачити Україну в європейському полі, безумовно, означає бути послідовними в цій боротьбі, інакше Україна буде проковтнута Росією в найближчому майбутньому, якщо Європа не докладе зусиль до її вільного просування», - переконаний Мауро.

Читайте такожСША ніколи не визнають анексію Криму - БайденЗа словами сенатора, «на різних етапах створюються сприятливі умови для кристалізації громадянського суспільства, хоча несприятливі для нормального життя».

«Позиція італійського уряду абсолютно ідентична з позицією всіх держав ЄС», - констатував Мауро.

«Росія однозначно порушує норми міжнародного права і права людини, таким чином, не може бути ніякої відкритості у наших зв’язках з Росією», - зазначив сенатор.