МВС: У Харкові затримано координаторів масових заворушень у місті

Про це йдеться в повідомленні ГУМВС України в Харківській області.

Так, правоохоронці затримали Юрія Апухтіна і Спартака Головачова.

Встановлено, що чоловіки координували свої дії за межами України, після чого організовували масові заворушення і правопорушення на території Харкова.

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Затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею передбачено у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. В даний час вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

"Подібним чином будуть затримані всі зловмисники, які посягають на державний суверенітет і територіальну цілісність держави", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці інформоване джерело повідомив нашому агентству про затримання в Харкові одного з найактивніших учасників і організаторів мітингів за федералізацію України, члена координаційної ради руху "Юго-Восток" Юрія Апухтіна.

За попередньою інформацією, Апухтіна звинувачують за ст. 382 Кримінального кодексу України - умисне невиконання судових рішень. За словами співрозмовника, затриманий звинувачується в тому, що він продовжував організовувати мітинги в Харкові, незважаючи на заборону.

Об'єднання "Південно-Схід" регулярно організовує у Харкові мітинги і пікети з вимогами проведення референдуму щодо федералізації.