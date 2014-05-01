Україна засудила розгул неонацистських рухів у Росії

В Україні глибоко стурбовані численними зібраннями російських неонацистів, які 1-го травня при повному потуранні з боку влади вільно та безперешкодно марширували вулицями російських міст, вигукували огидні всьому цивілізованому світу расистські, шовіністичні та ксенофобські гасла. Про це йдеться в заяві МЗС України, наданій УНІАН департаментом інформаційної політики відомства.

«Глорифікація Гітлера одночасно з прославлянням Сталіна, тоталітарні ідеології, гасла реваншизму, ксенофобії, нетерпимості, антисемітизму та великодержавного шовінізму – ці небезпечні явища, які розвиваються в РФ на тлі переслідування та придушення всіляких демократичних проявів у російському суспільстві, є викликом усьому цивілізованому людству.

Україна категорично засуджує розгул неофашистських рухів в РФ та вимагає негайного припинення шовіністичної істерії в російському інформаційному просторі», наголошується в заяві.