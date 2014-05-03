Заворушення в Одесі профінансовані Арбузовим та Клименком - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила співробітник прес-центру СБУ Катерина Косарєва.

За її словами, провокації, які відбулися вчора в Одесі та призвели до масових жертв серед людей, сталися за зовнішнього втручання та профінансовані колишніми високопосадовцями уряду Януковича, які переховуються у сусідніх державах, — Арбузовим та Клименком.

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За даними Косарєвої, сутички та заворушення в Одесі за участі представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров'я диверсійними групами з РФ.

Як зазначили в СБУ, в результаті спецоперацій, проведених спецслужбою у Харкові, Одесі, Миколаєва та Херсоні, терористи-найманці залишились без місцевої підтримки.

Разом з тим, за словами Косарєвої, профінансована колишніми українськими високопосадовцями диверсія в Одесі була спрямована на зрив стабільності на півдні України та, за задумом організаторів, мала стати початком масштабної дестабілізації ситуації у решті південних регіонів України.

“Завдяки активній позиції місцевих мешканців вдалося зірвати зухвалий задум злочинців та спецслужб Росії”, - сказала Косарєва.

Вона зауважила, що у даний час СБУ спільно з МВС проводять оперативно-слідчі заходи, спрямовані на ідентифікацію як постраждалих, так і організаторів заворушень в Одесі.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Потім активісти на Куликовому полі знесли табір сепаратистів, які забарикадувалися в Будинку профспілок. У будівлі почалася пожежа, у результаті якої також загинули люди.

За останніми даними, в Одесі після учорашніх сутичок між проукраїнськими активістами і сепаратистами до лікарень звернулися 214 чоловік, з них 27 - у дуже тяжкому стані. Загинули 46 осіб.