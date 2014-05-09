Міськрада Маріуполя спростовує інформацію про підрив терористами водононапорної вежі

Як повідомив керівник прес-служби міськради Олег Калінін 0629, через паніку серед населення в Маріуполі начебто збільшився забір води в 2 рази, що і стало причиною відсутності води у кранах. Насоси просто не впоралися.

У Міськводоканалі запевнили, що вже через 2 години водопостачання міста буде відновлено в нормальному режимі. Там запевнили, що ніяких диверсій на водоводі не було - це просто чутки.

Нагадаємо, раніше депутат маріупольської міськради Олександр Ярошенко повідомив, що терористи залишили місто без води.

"Тільки що в Маріуполі сепаратисти підірвали водононапорную вежу. Дуже скоро в місті не буде води. В Маріуполь їде велика колона сепартістів зі Слов'янська та Краматорська і якщо Київ не втрутиться, то тут буде хаос....", - сказав Ярошенко в коментарі Gordonua.com.

Як повідомляв УНІАН, захоплену сепаратистами 24 квітня Маріупольську міськраду було звільнено вранці 7 травня. Під час спецоперації із звільнення міськради затримано кілька осіб.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Аваков заявив, що в результаті операції ситуацію в Маріуполі взято під контроль.

Сьогодні сайт 0629 повідомив, що в центрі міста близько 10.30 почалася перестрілка біля управління міліції і військової частини Нацгвардії України.

Пізніше повідомлялося, що в Маріуполі загорівся перший поверх міськради, до міста увійшла українська бронетехніка.