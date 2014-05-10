Затриманих в Донецьку волонтерів Червоного хреста відпустили - ЗМІ
09:55, 10 травня 2014Політика
0 0
Волонтери організації Червоний хрест вже відпущені терористами в Донецьку.
Представників Червоного хреста відпустили - ЗМІ / REUTERS
Про це заявили РИА Новости в суботу в представництві Червоного хреста України.
"Вони живі і здорові, їх відпустили", - сказав представник організації.
Читайте такожУ Донецьку напали на офіс "Червоного хреста" і захопили заручників 7
При цьому співрозмовник агентства не зміг повідомити інші подробиці події.
Раніше в суботу в прес-службі самопроголошеної «Донецької народної республіки» повідомили, що група співробітників Червоного хреста була затримана в п'ятницю в Донецьку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter