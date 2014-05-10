Затриманих в Донецьку волонтерів Червоного хреста відпустили - ЗМІ

Про це заявили РИА Новости в суботу в представництві Червоного хреста України.

"Вони живі і здорові, їх відпустили", - сказав представник організації.

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При цьому співрозмовник агентства не зміг повідомити інші подробиці події.

Раніше в суботу в прес-службі самопроголошеної «Донецької народної республіки» повідомили, що група співробітників Червоного хреста була затримана в п'ятницю в Донецьку.