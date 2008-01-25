НУ-НС хоче поновити справи про загибель людей у ДТП за участі Черновецького

Народний депутат, член фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Кирило КУЛИКОВ направив депутатській запит до Міністерства внутрішніх справ щодо закриття Генпрокуратурою кримінальних справ за фактами ДТП за участю мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Народної самооборони”.

«Я направив депутатський запит до Міністерства внутрішніх справ про те, що з якихось невідомих причин в Генеральній прокуратурі було закрито дві кримінальні справи, які були порушені за фактами ДТП за участю нинішнього міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО», - сказав К.КУЛИКОВ.

За його словами, він не розуміє, чому раптом ці справи були закриті, адже в обох випадках загинули люди. “Тоді мер Києва сховався за свою депутатську недоторканність», - нагадав К.КУЛИКОВ.

Як повідомлялося, 15 квітня 2003 року службовий "Мерседес-600" концерну "Правекс", почесним президентом якого був Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, на Столичному шосе на смерть збив хлопчика 1992 року народження. Свідки події стверджували, що водій, після того, як збив дитину, відразу зняв номери з машини. У машині перебувала дружина Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

2 листопада того ж року неподалік Києва автомобіль під керуванням Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО збив чоловіка, який переходив дорогу в невстановленому місці. Чоловік помер на місці події.

6 листопада 2003 року Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляв, що обидва ДТП, які сталися з ним і членами його сім`ї, "підстроєні київською владою для того, щоб дискредитувати його як людину і політика".