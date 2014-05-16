КВУ виявив, що в одній квартирі Одеси зареєстрований 81 виборець

Як повідомили УНІАН у прес-службі організації, цей факт вдалося зафіксувати в квартирі в одному з будинків на вул. Пастера.

«Як стільки громадян уміщається в одній квартирі, і чи прийдуть вони всі на вибори - велике питання. Однак наші експерти зазначають, що ця ситуація може свідчити про спробу фальсифікації виборів, коли громадян спеціально прописують у квартирах населеного пункту, щоб або вони отримали бюлетені на дільниці, або замість них за неналежними документами «спеціальні люди», які перебувають у змові з деякими членами дільничних комісій», - розповіли в прес-службі КВУ.

Читайте такожПрезидентські вибори 25 травня стануть найдешевшими в історії щодо витрат кандидатів – ЦВКУ прес-службі зазначили, що КВУ звернувся до органу ведення реєстру виборців за місцем дислокації квартири з рекомендацією перевірити правомірність внесення прописаних в цій квартирі громадян до списку виборців.

«У разі виявлення порушень - вжити відповідних заходів для належного забезпечення реалізації виборчих прав громадян. З нами зв'язався начальник Приморського органу ведення реєстру виборців Володимир Шудра. Він повідомив, що в телефонному режимі зв'язався з міграційною службою, яка підтвердила, що в цій квартирі офіційно зареєстровано 81 особу. Втім, яким чином стільки людей може проживати в одній квартирі, там не уточнили», - розповіли в прес-службі.