Круглий стіл національної єдності пройде 21 травня в Донецьку – ОДА

Круглий стіл національної єдності пройде 21 травня в Донецьку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

У повідомленні наголошується, що у зв'язку з цим голова обласної державної адміністрації Сергій Тарута виступив із заявою, в якій попросив широкої участі громадських діячів і політиків різного рангу у цьому круглому столі.

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«21 травня в Донецьку відбудеться круглий стіл національної єдності під патронатом екс-президентів України Леоніда Кравчука і Леоніда Кучми. Національний круглий стіл – це платформа для прямого діалогу уповноважених діячів міжнародного співтовариства і українських властей всіх рівнів з представниками організацій, залучених у конфлікті. Захід пройде за консультативної підтримки ОБСЄ, - заявив губернатор. - Звертаюся до всіх представників громадських і політичних організацій Сходу України, до представників влади, а також до учасників Женевського процесу з проханням взяти участь у круглому столі. Ваша участь стане важливим сигналом підтримки українському народу, який прагне до швидкого розв'язання кризи і досягнення миру».

Представник прес-служби ОДА Ілля Суздалєв уточнив кореспонденту УНІАН, що це буде чергове, третє, засідання Всеукраїнського круглого столу національної єдності.

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Як повідомляв УНІАН, перший Всеукраїнський круглий стіл національної єдності відбувся у Києві 14 травня. Другий - 17 травня у Харкові.

Модератор Всеукраїнського круглого столу національної єдності, перший президент України Леонід Кравчук після засідання круглого столу у Харкові повідомив, що третє засідання відбудеться 21 травня в Черкасах. Водночас голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко запропонував провести третій Всеукраїнський круглий стіл національної єдності у місті Канів Черкаської області, оскільки саме 21-22 травня проходитимуть Шевченківські дні.