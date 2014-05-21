Невідомі спалили будинок Царьова у Дніпропетровську (фото)

Невідомі спалили будинок Царьова у Дніпропетровську.

Про це депутат Партії регіонів Олег Царьов написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні вночі спалили мій будинок у Дніпропетровську. Приїхали на двох автобусах озброєні люди о другій ночі й закидали будинок коктейлями Молотова. Нападники відчували себе впевнено. Те, як спалювали - знімали на камеру, напевно, щоб відзвітувати за виконану роботу", - пише він.

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Також він зазначає, що біля будинку повно стріляних гільз.

За словами Царьова, під час пожежі ніхто не постраждав - його дружина, діти та мама вже виїхали з Дніпропетровська.

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За даними ГУМВС України в Дніпропетровській області, вночі до будинку Царьова увірвалися 7-8 (точна кількість встановлюється) чоловіків у камуфляжному одязі та підпалили гараж й автомобіль, що знаходився у ньому. Також від місцевих мешканців надійшла інформація про стрілянину у будинку.

"21 травня о 2:45 до воріт дому під’їхало два автомобіля, з яких вискочили люди із закритими масками обличчями. Вони перелізли через паркан, здійснили один постріл з невстановленої зброї та проникли до будинку охорони, який знаходився на подвір’ї. Налякавши охоронця зброєю, схожою на автомат Калашникова, вони виштовхали його з будинку, наказали лягти на землю, розбили вікна та потрапили до підземного гаражу. Після цього нападники підпалили помешкання з автомобілем та залишили місце злочину", - зазначають в управлінні.

В результаті підпалу автомобіль та приміщення загальною площею 25 кв. метрів згоріло повністю.