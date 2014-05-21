Менше 11% виборців готові фінансово підтримати кандидата в президенти - опитування

Лише 10,7% виборців готові фінансово підтримати кандидата в президенти, якщо він відкриє бухгалтерію виборчого фонду та звітуватиме про витрати.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” разом з центром імені Разумкова з 14 по 18 травня.

Водночас, згідно з результатами опитування, 80,8% не готові фінансувати кандидата, а 8,5% не змогли відповісти.

Читайте такожЛише 4,9% громадян України хотіли б, щоб Янукович повернув собі пост президента - опитування

84,8% опитаних вважають, що джерела фінансування виборчих фондів кандидатів у президенти України мають бути відкриті. 6% вважають, що “ні”, а 9,2 не змогли відповісти. Відповідаючи на запитання: “Чи важливо Вам при голосуванні на президентських виборах знати, звідки у кандидата кошти на виборчу кампанію і як він їх витрачає?”, 40,6% зазначили, що “так, дуже важливо”, 40,7% - “загалом важливо”, 9,5% -”не надто важливо”, 3,2% - “зовсім не важливо”, 5,9% - “важко відповісти”.

Читайте такожПорошенко з великим відривом лідирує у президентській гонці - опитування

Директор Фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” Ірина Бекешкіна зазначила, що “всі ці цифри дивні навіть для нас”. В той же час вона підкреслила, що ці цифри “є дуже серйозний аргумент для того, щоб наші кандидати відкривали свої фінанси”. За її словами, людям найбільше не подобається в партіях те, що “вони на утриманні у фінансово-олігархічних груп ”, а в той же час лише, “на жаль, 11% готові давати на це гроші”.

“Це, звичайно, велика проблема нашого суспільства — з одного боку вони не хочуть, щоб політичні сили утримувалися за рахунок фінансово-олігархічних груп, а з іншого боку гроші поки що на партії, на кандидатів люди давати не схильні і це звичайно проблема”, - зазначила Бекешкіна.

Опитування проводилося у всіх регіонах України за винятком Криму. Опитано 2011 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.