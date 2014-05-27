У Донецьку ліквідовано не менше 200 терористів - прес-офіцер АТО

У Донецьку сьогодні, 27 травня, триває активна фаза АТО. Про це в інтерв'ю «УРА-Информ.Донбасс» заявив прес-офіцер АТО Олексій Дмитрашківський.

За його словами, поки бойовики терористичної організації "ДНР" не оголошували про свою капітуляцію.Читайте такожУ Донецьку українські військові знищили два КамАЗи з бойовиками - очевидці

«АТО в Донецьку буде продовжуватися, поки не будуть знищені усі терористи або поки вони не здадуться. Щодо втрат з їх боку точних даних поки немає, але убитих не менше 200 осіб. Слідча група продовжує роботу, і точні дані будуть відомі сьогодні до вечора», - заявив прес-офіцер АТО Олексій Дмитрашковский.