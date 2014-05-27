МЗС: Україна готова до діалогу з Москвою, як тільки та припинить агресію

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський, передає Радіо Свобода.

«Нормалізація відносин з Російською Федерацією неможлива доти, доки Росія не відведе своїх військ від кордону України, доки не буде звільнений Крим, доки Росія не припинить агресивну політику і злочинну риторику, з якою вона ставиться не лише до України, а до усіх сусідніх держав. Саме тоді настане нормалізація наших відносин з Москвою», – зазначив Лубківський.

Читайте такожМЗС закликає світ змусити Кремль не перекидати терористів і зброю в Україну Наразі ж у своєму ставленні до України Росія порушує фундаментальні принципи міжнародного права, у тому числі статут ООН, наголосив Лубківський. Він назвав неприпустимим те, що Москва фактично веде неоголошену війну проти України, порушуючи її територіальну цілісність, підтримуючи сепаратистські настрої в окремих регіонах держави.

19 травня в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін дав команду повернути російські війська, які проводили «навчання» біля кордонів України, у місця постійної дислокації.

За кілька днів генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен заявляв, що деякі російські підрозділи можуть готуватися до відведення від українського кордону. Водночас він констатував, що більшість раніше розгорнутих російських сил залишаються поблизу кордону з Україною.