Найбагатша жінка-депутат вийшла із фракції КПУ

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов повідомив на засіданні парламенту, що є подана нею відповідна заява.

Читайте такожКПУ на межі зникнення у ВР: одна з найбагатших жінок-депутатів виходить із фракціїЯк повідомляв УНІАН, 21 травня депутат Оксана Калетник заявила про вихід з фракції Комуністичної партії України.

У заяві Калетник, переданій УНІАН, сказано: “Я вважаю, що в цей складний для країни час партія повинна була б займати не аморфну позицію, а самоочищатися від функціонерів, які втратили енергію до перемоги, і досі здебільшого прагнуть інертно спостерігати за тим, що відбувається, а не діяти, щоб змінити ситуацію. Від тих партійців, яким не потрібна реальна боротьба, достатньо лише її імітації».