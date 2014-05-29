У Слов'янську і Краматорську призупинена активна фаза АТО

12:27, 29 травня 2014
Політика
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У Слов'янську і Краматорську поки припинені бойові дії

Активная фаза пока приостановлена / Новости Донбасса

У Краматорську селище Софіївка стоять представники ДНР на БТР, за їх словами, скоро там має з'явитися Нацгвардія. Про це повідомляють користувачі Твіттер.

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Джерело "Новин Донбасу" підтверджує, що в районі Слов'янська близько 9-ти до 10-ти годин відбувалися бойові дії однак звуки пострілів і вибухів припинилися.

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