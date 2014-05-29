У Слов'янську і Краматорську призупинена активна фаза АТО

У Краматорську селище Софіївка стоять представники ДНР на БТР, за їх словами, скоро там має з'явитися Нацгвардія. Про це повідомляють користувачі Твіттер.

Читайте такожУ Слов'янську чутні вибухи та автоматні черги - очевидціУ Краматорську обстановка спокійна. Як повідомляють очевидці пострілів і вибухів не чути.

Джерело "Новин Донбасу" підтверджує, що в районі Слов'янська близько 9-ти до 10-ти годин відбувалися бойові дії однак звуки пострілів і вибухів припинилися.