У Слов'янську і Краматорську призупинена активна фаза АТО
12:27, 29 травня 2014Політика
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У Слов'янську і Краматорську поки припинені бойові дії
Активна фаза поки призупинено / Новини Донбасу
У Краматорську селище Софіївка стоять представники ДНР на БТР, за їх словами, скоро там має з'явитися Нацгвардія. Про це повідомляють користувачі Твіттер.
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Джерело "Новин Донбасу" підтверджує, що в районі Слов'янська близько 9-ти до 10-ти годин відбувалися бойові дії однак звуки пострілів і вибухів припинилися.
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