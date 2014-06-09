Міноборони: 15 червня учасники АТО отримають бронежилети і надбавки

Про це в ефірі "Подробностей недели" заявив в.о. начальника головного управління по роботі з особовим складом Збройних сил Олександр Розмазнін.

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На питання, коли військові нарешті будуть забезпечені бронежилетами, він заявив: "З 15 червня почнеться активна фаза поставки", передає Українська правда.

"Найближчим часом в зону проведення спецоперації будуть поставлені бронежилети підвищеного ступеня захисту", - заявив Розмазнін.

За його словами, з цієї ж дати почнеться виплата надбавок і преміальних тим, хто знаходиться в зоні бойових дій, а зарплата рядових буде підвищена - до 5-6 тисяч гривень.