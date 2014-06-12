МВС: Розроблено план тимчасового переселення жителів сходу в інші регіони України
22:46, 12 червня 2014Політика
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Координаційним міжвідомчим штабом уже розроблено план щодо тимчасового переселення жителів сходу, а міліція гарантуватиме безпеку громадян під час цього процесу.
Розроблено план тимчасового переселення жителів сходу в інші регіони України / Фото Світлани Скрябіної
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Чеботар в ефірі телеканалу «Україна».
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За його словами, в зону АТО вже виїхали представники МВС та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які підбирають майданчик для розміщення транзитного пункту. Він почне працювати, як запевнив Чеботар, вже з наступного понеділка.
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