МВС: Розроблено план тимчасового переселення жителів сходу в інші регіони України

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Чеботар в ефірі телеканалу «Україна».

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За його словами, в зону АТО вже виїхали представники МВС та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які підбирають майданчик для розміщення транзитного пункту. Він почне працювати, як запевнив Чеботар, вже з наступного понеділка.