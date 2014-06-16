В Одесі провокатори під виглядом журналістів намагалися пронести до Генконсульства РФ вибухівку

Під час пікетування Генерального консульства Російської Федерації в Одесі невідомі під виглядом журналістів намагалися пронести в будівлю вибухівку. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі з представниками громадських організацій заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Ігор Палиця.

За його словами, двох чоловік затримано правоохоронцями. Палиця також назвав пікет біля Генерального консульства «проплаченою провокацією».

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«Ситуація контрольована, там працюють правоохоронці», — сказав Палиця.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, співробітники міліції сьогодні на розі вулиць Посмітного і Генуезької затримали двох чоловіків з пакетом, в якому знаходився предмет схожий на саморобний вибуховий пристрій.

«Дані особи були затримані в кількох сотнях метрів від Генерального консульства Російської Федерації в Одесі, де в цей час проходив громадянський мітинг. В даний час затримані особи доставлені в Шевченківський відділ міліції для подальшого з'ясування обставин. Вилучений пристрій направлено для дослідження в експертно-криміналістичний центр ГУМВС України в Одеській області», - повідомили у відділі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Гагарінське плато, до будівлі консульства, близько 15.00 прийшли приблизно 200 чоловік. Вони принесли прапори України, чорно-червоний прапор, кілька десятків траурних вінків і автомобільні шини. Як пояснили організатори, вінки вони хочуть покласти до дверей консульства на згадку про загиблих українських військових на сході країни.

Учасники акції зупинилися перед правоохоронцями, частина з яких була в звичайній міліцейській формі, частина – чорному одягу, в бронежилетах і касках, а також ще частина – в камуфляжі і касках.

Активісти зібрали підписи під зверненням і спробували пройти до входу в будівлю, щоб віддати документ і покласти траурні вінки, але правоохоронці їх не пропустили. Почалася тиснява, потім сталося зіткнення активіста з людьми в камуфляжі, в результаті травми одержав активіст. Постраждалого забрала «швидка допомога».

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На місце події прибув начальник головного управління МВС в Одеській області Іван Катеринчук.

Учасники акції зажадали, щоб він пояснив, що це за зелені чоловічки, які проти мирних громадян застосували спецзасоби.

Через деякий час Катеринчук повідомив, що це – охоронна фірма «Гепард», яка «допомагає охороняти громадський порядок».