Півсотні невідомих пікетують консульський відділ Росії в Києві

Близько півсотні невідомих осіб пікетують консульський відділ РФ в Печерському районі Києва.

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції, зауваживши, що поки грубих порушень порядку не зафіксовано. Охорону громадського порядку вартують співробітники міліції. Раніше повідомлялося, що проукраїнські активісти розбили бруківкою вітрини російського "Сбербанку".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter