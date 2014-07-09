Удвічі зменшилася територія, яку контролюють терористи - Тимчук

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, представник групи "Інформаційне опір" Дмитро Тимчук.

"Я б сказав, це радісний, але одночасно і дуже обережну заяву. Бо немає у бойовиків стільки сил і засобів, щоб повністю контролювати всю "приписувану" їм територію", - написав Тимчук.

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За його словами, кільце навколо терористів стискається.

"Погано тільки те, що суцільним його все ж не назвати: бойовики мають прямий вихід до кордону України з їх кровожерливої матінки-Росії. Як тільки ця диявольська буде перерізана пуповина, і кільце зімкнеться, до нашої перемоги залишиться тільки крок", - зазначив Тимчук.