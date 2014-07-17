В РНБО підтвердили інформацію про загибель двох пілотів збитого 14 липня Ан-26
У Раді національної безпеки і оборони підтвердили інформацію про загибель двох пілотів Ан-26, збитого 14 липня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Це правда, знайшли тіла пілотів, проте є питання з їхньою доставкою, тому що вони знаходяться на території, підконтрольній терористами», - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, 14 липня в Луганській області було збито український військово-транспортний літак Ан-26. У літаку були 7 членів екіпажу та одна людина, яка супроводжувала вантаж.
У прес-центрі АТО повідомляли, що чотирьох із восьми членів екіпажу збитого українського літака Ан-26 врятовано та направлено у безпечний район.
Двох захопили в полон, доля ще двох членів екіпажу була невідома.
Голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив, що СБУ має неспростовні докази того, що літак Ан-26 був уражений російськими збройними силами.