В РНБО підтвердили інформацію про загибель двох пілотів збитого 14 липня Ан-26

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Це правда, знайшли тіла пілотів, проте є питання з їхньою доставкою, тому що вони знаходяться на території, підконтрольній терористами», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 14 липня в Луганській області було збито український військово-транспортний літак Ан-26. У літаку були 7 членів екіпажу та одна людина, яка супроводжувала вантаж.

У прес-центрі АТО повідомляли, що чотирьох із восьми членів екіпажу збитого українського літака Ан-26 врятовано та направлено у безпечний район.

Двох захопили в полон, доля ще двох членів екіпажу була невідома.

Голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив, що СБУ має неспростовні докази того, що літак Ан-26 був уражений російськими збройними силами.