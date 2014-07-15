Літак Ан-26 був збитий російськими збройними силами – голова СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам голова СБУ Валентин Наливайченко.

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За його словами, результат розслідування сьогодні, 15 липня, буде представлений президенту України Петру Порошенку.

«Закінчилося розслідування. Є неспростовні докази, про які спочатку в рамках справи буде повідомлено президенту, а потім буде опубліковано», - сказав Наливайченко.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня в Луганській області терористи збили український військово-транспортний літак Ан-26. У літаку, крім 7 членів екіпажу, пасажирів не було, була лише одна людина, яка супроводжувала вантаж.

За словами прес-секретаря АТО Владислава Селезньова, двоє членів екіпажу збитого літака Ан-26 перебувають у полоні в бойовиків, доля шести інших невідома.

Раніше міністр оборони України Валерій Гелетей висловив припущення, що український літак був збитий із території Російської Федерації, проте підтвердження цьому не було.