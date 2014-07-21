У Брянській області поблизу кордону зафіксували рух колони з 30 танків
19:21, 21 липня 2014Політика
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У Брянській області РФ поблизу кордону з Україною зафіксовано рух колони з 30 танків та скупчення бронетехніки поблизу Новошахтинська Ростовської області.
На кордоні з Україною зафіксували колону російських танків / spbdnevnik.ru
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
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«На території Росії, у Брянській області, поблизу кордону з Україною було зафіксовано рух колони (близько 30 танків) та значне угрупування бронетехніки поблизу населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області», - зазначив він.
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