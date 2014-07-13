Колона зі 100 одиниць техніки вночі намагалася прорватись в Україну з Росії – РНБО

Колона зі 100 одиниць техніки близько 1-ї години ночі намагалася прорватись на територію України з Росії в районі населеного пункту Ізварине Луганської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-брифінгу повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

«Приблизно о 1-й годині ночі розвідники ЗСУ виявили величезну колону техніки, яка складалася приблизно зі 100 одиниць бронемашин та автомобілів. Інформація про це була негайно передана до штабу АТО», - заявив Лисенко.

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За його словами, після надходження інформації про вторгнення артилерія Збройних сил України відкрила вогонь на ураження. Кількість втрат терористів уточнюється.

Речник Інформцентру РНБО також повідомив, що для прикриття прориву бойовики організували масований артилерійський обстріл українських сил у тому районі. «Завдяки маневруванню та вмілому застосуванню технічних засобів захисту українським військовим вдалося уникнути втрат», - сказав він.

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З приводу порушення українського кордону Державна прикордонна служба України надіслала офіційний запит до Прикордонної служби ФСБ Росії. «На цей час жодної відповіді ми не отримали», - зауважив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, група бойовиків у ніч на 21 червня напала на пункт пропуску через держкордон в районі міжнародного автомобільного сполучення «Ізварине». 24 червня Кабінет міністрів України прийняв рішення про припинення руху в пункті пропуску «Ізварине». 11 липня українські силовики повернули контроль над цим пунктом пропуску.