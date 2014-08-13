На сході України терористи пошкодили 187 залізничних об’єктів



Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, російські найманці продовжують знищувати та мінувати інфраструктурні об’єкти. Зокрема, диверсанти замінували міст на трасі між селищем Нижня Кринка на Харцизьк Донецької області.

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Загалом, як сказав речник РНБО, на сході України пошкоджено 187 залізничних об’єктів Донецької, Південної та Придніпровської залізниць. Зокрема, виведено з ладу 49 об’єктів колійного господарства, 74 об’єкти електропостачання; 30 – автоматики та зв’язку; 11 будівель та цивільних споруд, що забезпечують функціонування пасажирського господарства. Крім того, постраждали і ще не відновлені два локомотивні депо та 13 вагонних депо і споруд, зазначив він.

За попередніми підрахунками, на відновлення пошкодженого господарства потрібно 400 млн грн, з них 200 млн грн коштуватиме ремонт контактної мережі та приладів електропостачання і 90 млн грн – відбудова залізничних мостів та інших інженерних споруд, поінформував Лисенко.