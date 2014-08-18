Переговори у Берліні з врегулювання української кризи завершилися
00:39, 18 серпня 2014Політика
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Переговори міністрів закордонних справ України, Росіі, Німеччини та Франції, які проходили у Берліні в неділю з метою пошуку розв'язання української кризи, завершилися.
Reuters
Про це пише дипломат українського МЗС Олексій Макєєв на своій сторінці у Твіттері.
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"Міністри вийшли. Розмова була серйозна. Клімкін зосереджений. Час для фахівців з інтерпретації дипломатичних заяв. Клімкін скаже правду", - написав він.
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