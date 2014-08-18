Переговори у Берліні з врегулювання української кризи завершилися

00:39, 18 серпня 2014
Політика
0 0

 Переговори міністрів закордонних справ України, Росіі, Німеччини та Франції, які проходили у Берліні в неділю з метою пошуку розв'язання української кризи, завершилися.

Reuters

 Про це пише дипломат українського МЗС Олексій Макєєв на своій сторінці у Твіттері.

Читайте такожПереговори у Берліні з врегулювання української кризи проходять непросто - Клімкін

"Міністри вийшли. Розмова була серйозна. Клімкін зосереджений. Час для фахівців з інтерпретації дипломатичних заяв. Клімкін скаже правду", - написав він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter