Переговори у Берліні з врегулювання української кризи завершилися

Про це пише дипломат українського МЗС Олексій Макєєв на своій сторінці у Твіттері.

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"Міністри вийшли. Розмова була серйозна. Клімкін зосереджений. Час для фахівців з інтерпретації дипломатичних заяв. Клімкін скаже правду", - написав він.