Біля Суходільська українська авіація знищила «Град» противника - «Права справа»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі, які стали очевидцями подій, а також самі військові.

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«17 серпня, в районі 21.00 літак ВСУ завдав ракетно-бомбового удару по позиціях бойовиків у районі міста Суходільська, в результаті була знищена установка реактивного вогню «Град»,- сказав Снєгирьов.

При цьому він додав, що «у відповідь бойовики відкрили по літаку вогонь із зенітно-ракетного комплексу «Панцир», але літак уникнув обстрілу».