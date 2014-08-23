Меркель прибула до Києва на зустріч із Порошенком – ЗМІ

Про це пише РІА "Новости" з посиланням на агентство Франс Прес.

"Німецький канцлер прилетіла в Київ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Меркель планує зустрітися з Президентом України Петром Порошенком та прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.

Читайте такожОбама і Меркель стривожені діями Росії в УкраїніНа зустрічі буде обговорюватися ситуація, яка склалася в Україні, а також відносини з Росією. Крім того, мова піде про конкретні дії щодо підтримки України з боку Німеччини.

Також раніше повідомлялося, що Меркель у розмові з Порошенком похвалила реакцію української сторони на "гуманітарне" вторгнення Росії до України.