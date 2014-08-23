Меркель прибула до Києва на зустріч із Порошенком – ЗМІ
12:34, 23 серпня 2014Політика
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель в суботу прибула з офіційним візитом в Україну.
REUTERS
Про це пише РІА "Новости" з посиланням на агентство Франс Прес.
"Німецький канцлер прилетіла в Київ", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Меркель планує зустрітися з Президентом України Петром Порошенком та прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.
Читайте такожОбама і Меркель стривожені діями Росії в УкраїніНа зустрічі буде обговорюватися ситуація, яка склалася в Україні, а також відносини з Росією. Крім того, мова піде про конкретні дії щодо підтримки України з боку Німеччини.
Також раніше повідомлялося, що Меркель у розмові з Порошенком похвалила реакцію української сторони на "гуманітарне" вторгнення Росії до України.
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