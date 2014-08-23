Меркель похвалила розумну реакцію української сторони на "гуманітарне" вторгнення
Відбулася розмова канцлера Німеччини Ангели Меркель та президентів Росії Володимира Путіна та України Петра Порошенка у зв`язку з ситуацією навколо російського гуманітарного конвою в Україні.
Про це повідомляє міністерство закордонних справ Німеччини на своїй сторінці в Твіттері.
”Канцлер Меркель говорила з президентами Путіним та Порошенком про ситуацію стосовно російського гуманітарного конвою”, - йдеться в записі.
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Меркель висловила стурбованість тим, що російський гуманітарний конвой в`їхав в Україну без дозволу, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника уряду ФРН Штеффена Зайберта.
”Канцлер Меркель висловила велику стурбованість тим, що конвой перетнув кордон без згоди України, без супроводу МКЧХ і частково без попередньої перевірки”, - йдеться в заяві Зайберта.
За його словами, Меркель зазначила, що таким чином Росія може ще більше загострити обстановку в регіоні.
Меркель у розмові з Порошенком похвалила розумну реакцію української сторони.