Меркель похвалила розумну реакцію української сторони на "гуманітарне" вторгнення

00:29, 23 серпня 2014
Політика
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Відбулася розмова канцлера Німеччини Ангели Меркель та президентів Росії Володимира Путіна та України Петра Порошенка у зв`язку з ситуацією навколо російського гуманітарного конвою в Україні.

 

REUTERS

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Німеччини на своїй сторінці в Твіттері.

”Канцлер Меркель говорила з президентами Путіним та Порошенком про ситуацію стосовно російського гуманітарного конвою”, - йдеться в записі.

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Меркель висловила стурбованість тим, що російський гуманітарний конвой в`їхав в Україну без дозволу, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника уряду ФРН Штеффена Зайберта.

”Канцлер Меркель висловила велику стурбованість тим, що конвой перетнув кордон без згоди України, без супроводу МКЧХ і частково без попередньої перевірки”, - йдеться в заяві Зайберта.

За його словами, Меркель зазначила, що таким чином Росія може ще більше загострити обстановку в регіоні. 

Меркель у розмові з Порошенком похвалила розумну реакцію української сторони.

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