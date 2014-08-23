Меркель похвалила розумну реакцію української сторони на "гуманітарне" вторгнення

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Німеччини на своїй сторінці в Твіттері.

”Канцлер Меркель говорила з президентами Путіним та Порошенком про ситуацію стосовно російського гуманітарного конвою”, - йдеться в записі.

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Меркель висловила стурбованість тим, що російський гуманітарний конвой в`їхав в Україну без дозволу, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника уряду ФРН Штеффена Зайберта.

”Канцлер Меркель висловила велику стурбованість тим, що конвой перетнув кордон без згоди України, без супроводу МКЧХ і частково без попередньої перевірки”, - йдеться в заяві Зайберта.

За його словами, Меркель зазначила, що таким чином Росія може ще більше загострити обстановку в регіоні.

Меркель у розмові з Порошенком похвалила розумну реакцію української сторони.