Порошенко готовий надати Путіну шанс "вийти з гри" гідно

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Мінську в ході зустрічі у форматі Україна - ЄС - «Євразійська трійка» (Росія, Білорусь, Казахстан).Читайте такожПорошенко назвав головну умову стабілізації ситуації на Донбасі

«Світова спільнота вже проходила етапи конфронтації, заборони та ізоляції і мала безліч можливостей переконатися в тому, що це шлях у нікуди. Майбутнє - за повагою до норм міжнародного права, добросовісним виконанням узятих на себе зобов'язань і розвитком взаємовигідної співпраці. Розумію, що всі залучені в ситуацію гравці хотіли б вийти з неї гідно. І готовий обговорювати різні варіанти, які забезпечать таку стратегію виходу, виходу в мирне майбутнє для України, виходу в мирне майбутнє для Європи», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську на зустрічі присутні Порошенко, президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Росії Володимир Путін, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.Читайте такожПорошенко потиснув руку Путіну

У зустрічі беруть участь і глава європейської дипломатії Кетрін Ештон, єврокомісари Гюнтер Еттінгер і Карл де Гухт.

На цій зустрічі сторони мають намір досягти домовленостей щодо розв’язання військового конфлікту на Донбасі, а також провести переговори у сфері енергетики і торгових відносин у рамках підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС.