ОДА звинувачує Харків у провалі мобілізації техніки для АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив журналістам заступник голови - керівник апарату Харківської ОДА Василь Хома.

За його словами, Харків виконав план мобілізації техніки менш, ніж на 50%. Хома зауважив, що керівники деяких підприємств Харкова підійшли формально до складання бази даних наявної техніки, а деякі підприємці ховали техніку, що підлягала би мобілізації.

«Перша - формальний підхід до складання бази даних по техніці. Виявилося, що на багатьох підприємствах зазначена техніка або відсутня, або не може використовуватися у військових підрозділах: проблема з двигуном або гума зношена. Друга причина в тому, що окремі керівники ховають техніку, розбирають її і навіть вивозять в інші регіони. Особливо ця тенденція має масовий характер по місту Харкову. Цим питанням зараз займаються прокуратура міста, міліція і Служба безпеки», - зазначив Хома.

Читайте такожУ Харкові активісти на мітингу вимагали від влади почати підготовку до оборониВін підкреслив, що коли закінчиться мобілізація, список підприємств, які відмовилися надавати техніку, буде оприлюднений. «Нехай усі знають «героїв», хто відмовився надавати техніку, хто сховав 50 одиниць в Полтавську область. Всіх назвемо поіменно. Кожен, хто зобов'язаний поставляти техніку, повинен розуміти, що він це робить не для когось, а для країни», - сказав заступник голови ОДА.

При цьому Хома підкреслив, що райони Харківської області в цілому впоралися із завданням по мобілізації техніки і на сьогоднішній день виконали план на 80%. Найближчими днями райони повністю виконають план з мобілізації техніки.

У той же час у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника міського голови з питань розвитку та забезпечення життєдіяльності міста Ігоря Терехова УНІАН заявили, що Харків виконує всі зобов'язання з мобілізації людей і техніки.

Читайте такожХарківський Бронетанковий завод обстріляли з вогнемету – військова прокуратура Терехов зазначив, що місто докладає всіх зусиль, щоб мобілізаційний план був виконаний, при цьому воно діє в рамках своїх повноважень. У той же час, зазначив заступник міського голови, облдержадміністрація, працюючи над планом, повинна діяти у взаємодії з містом і робити певні кроки, щоб реалізувати всі пункти зобов'язань з мобілізації.

«Керівництво області, наприклад, повинно видати нормативно-правові акти, щоб у воєнкомів районів і області з'явилися важелі для виконання плану. Тоді у них будуть правові підстави для виконання планів з мобілізації, оскільки є чіткі розмежування повноважень. Тому ми повинні консолідувати зусилля міської та обласної влади. Якщо цього не буде, то пікети, які сьогодні проводяться під стінами облдержадміністрації, продовжуватимуться», - сказав Терехов.