Порошенко наказав ліквідувати "Нову еліту нації"

Про це повідомляється на сайті Президента.

"Припинити функціонування Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації", сказано в указі № 702/2014.

Також Порошенко наказав ліквідувати робочу групу з підготовки пропозицій щодо утворення та формування Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації" та комісію з питань Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації".

Читайте такожПорошенко пропонує депутатам створити антикорупційне бюроТакож цим указом визнаються такими, що втратили чинність, низка указів і розпоряджень Президента України від 2012 року, пов'язаних з функціонуванням "Нової еліти нації".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Довідка. На офіційному сайті "кадрового резерву" вказано, що метою його формування є "добір та підготовка керівників нового типу, відданих справі і своїй державі, наділених лідерськими якостями, ініціативних, цілеспрямованих, готових брати на себе відповідальність, висувати та втілювати в життя найсміливіші задуми - має сприяти реалізації комплексних реформ в державі".

Гранична кількість "резерву" складала 500 осіб.