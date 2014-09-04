Порошенко наказав ліквідувати "Нову еліту нації"
Президент України Петро Порошенко розпорядився припинити функціонування Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації".
Про це повідомляється на сайті Президента.
"Припинити функціонування Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації", сказано в указі № 702/2014.
Також Порошенко наказав ліквідувати робочу групу з підготовки пропозицій щодо утворення та формування Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації" та комісію з питань Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації".
Читайте такожПорошенко пропонує депутатам створити антикорупційне бюроТакож цим указом визнаються такими, що втратили чинність, низка указів і розпоряджень Президента України від 2012 року, пов'язаних з функціонуванням "Нової еліти нації".
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Довідка. На офіційному сайті "кадрового резерву" вказано, що метою його формування є "добір та підготовка керівників нового типу, відданих справі і своїй державі, наділених лідерськими якостями, ініціативних, цілеспрямованих, готових брати на себе відповідальність, висувати та втілювати в життя найсміливіші задуми - має сприяти реалізації комплексних реформ в державі".
Гранична кількість "резерву" складала 500 осіб.