Порошенко подякував прем’єру Канади за підтримку та допомогу Україні



Як повідомляє прес-служба глави держави, зустріч президента і прем’єра відбулась у рамках саміту НАТО у Великій Британії.

Порошенко поінформував співрозмовника про підготовку плану дій з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях.

«Припинення вогню всіма сторонами, роззброєння – це те, що має стати основою початку мирного процесу», - підкреслив він.

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Прем’єр-міністр Канади, у свою чергу, високо оцінив кроки, які вживаються главою Української держави для досягнення миру на Донбасі, та рішуче засудив агресію Російської Федерації й незаконні дії терористів.

Президент України і прем’єр-міністр Канади обмінялися думками щодо актуальних аспектів порядку денного двосторонніх відносин. Говорячи про перспективи їх розвитку, Порошенко окрему увагу приділив визначній ролі української громади у цьому процесі.

Порошенко та Харпер також предметно обговорили перспективи розвитку взаємодії України з НАТО.