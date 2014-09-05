У Маріуполі чути залпи гармат

Про це 0629 повідомили місцеві жителі.

Як пояснили в прес-службі батальйону "Азов", за межами міста з боку Новоазовська працює українська артилерія. Саме з цим тут пов'язують ці звуки.

Читайте такожБатько танкіста з РФ поскаржився журналістам, що його сина відправляють в Маріуполь"Небезпеки для міста немає", - заявили в "Азові".

У прес-службі також зазначили, що блокпост на виїзді з міста в мікрорайоні "Східний" уцілів після вчорашнього бою.

Як повідомили в штабі територіальної оборони міста, на даний момент ситуація в Маріуполі контрольована. "Всі військові знаходяться на своїх місцях, - підкреслили тут. - Бої йдуть за межами міста - до 10-15 кілометрів. Місто захищене".